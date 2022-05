Venelaste poolt mõrvatud Leedu filmitegija uusim dokumentaalfilm esilinastus Cannesis täissaalile

Aastate jooksul on ikka juhtunud, et mõni filmitegija on sunnitud Cannesi festivalil oma filmi esilinastuselt puuduma. Kuna tegu on maailma kõige tähtsama festivaliga, siis püütakse igal juhul kohale tulla, aga siiski on olnud haigusi, koduareste, perekondlikke hädaolukordi, mis on tinginud selle, et režissöörile mõeldud tool jääb tema austamisõhtul tühjaks. Aga seda, et režissööri pole saalis põhjusel, et venelased ta maha lasid, pole küll varem juhtunud - ja loodetavasti ei juhtu ka enam iial.