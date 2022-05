Hitleri poolt musta sulepeaga allkirjastatud ja 8. aprilli kuupäevaga dateeritud foto on omaaegses kinkemapis. Fotoga kaasnes ka saadiku saksakeelne tänukiri Hitlerile kutse eest, õigemini selle koopia: „Eesti suursaadikul ja proua Toferil on au avaldada siirast tänu Tema Ekstsellentsile Kantslerile kutse eest õhtusöögile teisipäeval, 15. veebruaril. Meil on au kutse vastu võtta. Berliin, 26. jaanuar 1938.“