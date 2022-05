Mees elamas läbi siirast katarsist

Selle aasta alguseks jõudsin punkti, kus tundsin selgelt, et kui pean veel ühe artisti koroona aegset oi-kui-teistsugune-tavalisest avantüüri kuulama, siis hakkan oksele. Nüüd kukkus minu ette lauale Leslie Da Bassi metal-plaat. Hmm, see on ju see vend, kes HU?-s bassikeeli näppis? Oma tiinekapõlves sai teda isegi oma silmaga nähtud, kui bänd Rakvere hevifestil Green Christmas üles astus. Toona põgenesid HU? etteaste ajal kõik „päris” hevimehed suitsule ning tosin tiinekat (mina kaasa arvatud) arvasime hullult naljaka olevat, kui HU? muusika peale moshpit’i korraldas.