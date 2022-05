Briti rännak eelmisesse ellu: silmist voolavad pisarad ja pean vaeva nägema, et suudaksin hingata

Kui psühholoogiaega peab ootama kuude kaupa ja tasuta sinna saada pole erilist lootustki, siis 100eurone rännak oma eelmisesse ellu on palju kergemini kättesaadav. Väidetavalt on see mõjuv meetod lahendada oma tänaseid probleeme. Või neid hoopis võimendada, nagu juhtus minuga.