Kingitus esimeseks sünnipäevaks: tüdrukutirts seljatas kurja verevähi

Tüdruk sündis eelmise aasta maikuus terve ja tublina. Suureks rõõmuks oma vanemale vennale Erikule ning vanematele Heleryle ja Ragnarile. Tallinnas Õismäe külje all elava pere ema Helery ütleb, et kui esiklapse kasvatamisel oled murelik ja ärev, siis teisega tunned end juba kui kala vees ega oska millegi pärast muretseda. „Tundub enesestmõistetav, et kõik on hästi,“ ütleb ta.