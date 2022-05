Aeg kaaluda käibemaksumäärade vähendamist?

Eestis on standardmäär käibemaksule teatavasti 20%. Standardmäära võib märgata näiteks toidupoe arvel, kus on märgitud, et tarbija on sealhulgas toidukaupadelt tasunud käibemaksu 20% toidukaupade hinnast. Saksamaal on rakendatud vähendatud käibemaksumäära (7%) muu hulgas toidule, raamatutele, majutusele ja kultuuriteenustele. Samal ajal on riigis standardmääraks 19%. Prantsusmaal on vähendatud maksumäär (5,5%) üldjuhul rakendatud toidule, kuid standardmäär on seevastu 20%. Näiteks Läti vähendas paar aastat tagasi köögi- ja puuvilja käibemaksumäära 5%-le, lisaks tootegrupi hindade märkimisväärsele vähenemisele kauplustes suurenes köögiviljade ja marjade kasvupind riigis ning sektori kogukäive. Eriti jõuliselt on kriisile reageerinud Poola, kes langetas veebruaris kütuste käibemaksu 23%-lt 8-le ning lubas toidukaupade käibemaksu viia nullini. Itaalias on energeetika kaubagrupid maksustatud 10% määraga.