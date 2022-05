REPORTAAŽ SAN MARINOST | Lugu maailma halvimast jalgpallikoondisest: rongijuht ja tisler küsivad töölt puhkust, et tulla Eestit võitma

Võiks arvata, et Eesti–Küprose mäng pani kõva põntsu perekond Pohlakule, kes taasiseseisvumise algusest saati Eesti jalgpalli eest vedanud, tagant tõuganud ja külje alt upitanud. Kuid hoopis keerulisemaks tegi see perekond Colombini elu, kes elavad Pohlakutest 2000 kilomeetri kaugusel San Marinos. Nemad on viimase poolesaja aasta jooksul näinud vett ja vilet, kasvatades mägiküla kunagise käsitööpoe 4000 edasimüüjaga rahvusvaheliseks mööblitootjaks.