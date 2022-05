Peterburi teadur Igor Gretskiy: sõda tugevdas digitsensor Sergei Kirijenko mõju Putini lähikonnas

„Kirijenkot iseloomustab see, et ta on Putiniga sina peal – selliseid inimesi on Venemaal väga vähe,” ütleb Gretskiy. „Putiniga vahetult suhtlema on jäänud veel ainult (julgeolekunõukogu sekretär Nikolai) Patrušev, (kaitseminister Sergei) Šoigu, (Rahvuskaardi direktor Viktor) Zolotov ja (oligarh Juri) Kovaltšuk.“