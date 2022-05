Superstaari surve käib Jack Harlow’le veel üle jõu

„Come Home The Kids Miss You“ langeb mu absoluutset lemmiktüüpi räppalbumite hulka – uustulnuk on äsja musabisnise ukse jalaga lahti löönud, fännide ja kaasräpparite poolehoiu võitnud ja kõik vaatavad talle otsa, et noh, mis nüüd? Kõik eelnevad projektid lendavad aknast välja – haip on nüüd ja kohe vaja realiseerida, hõbekile vahele panna, rõkkavad fännid ja plaadifirma ühest suust. Esimene album superstaarina on lakmustest, mis eristab ühehitiliblikad headest räpparitest, head räpparid maailmavallutajatest.