INTERVJUU | LHV juht Madis Toomsalu: soovitan koduostjatel oma finantsvõimekus kõrgemate intressimäärade juures läbi arvutada

Eks alguses oli ikka natukene ootamatu, aga kuna LHVs töötab 700 pühendunud inimest, siis on see loomulikult tore. Klientidelt ja majast seest tulev tunnustus on muidugi veel toredam, aga välisena samuti. Siin on muidugi oht, et kogu asi kanaliseeritakse ühte inimesse. Mul seda soovi ei ole, sest reeglina peavad ettevõtte brändid üksikisikute omast kauem vastu. Seepärast olen tasakaaluks käitunud rõhutatult vastupidiselt ja hoolitsenud rohkem selle eest, et LHVs hierarhiad vähem rolli mängiks, ning oma ego veel rohkem tagaplaanile jätnud. Olgem ausad, igasuguste parimate ettevõtete ja juhtidega seotud nominatsioonid ning auhinnad vaatavad tihti minevikku ja olevikku. Ei saa aga uhkena loorberitele jääda, sest tulevik vajab samamoodi tegemist. Seega tore, et tegemisi märgatakse, aga peab vaatama, et tunnustus tippu ei tähistaks. Kokkuvõttes võtame seda kui komplimenti LHV senisele teekonnale suhete ehitamisel. Meil on nii klientide, aktsionäride kui ka oma inimestega eesmärgiks suhete kvaliteet.