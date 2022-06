Ilmselt on see levinud viga. „Hot Shots!“ oli taasiseseisvunud Eestis esimene suurele ekraanile jõudnud Hollywoodi kassafilm, tuues kinodesse 1993. aasta mõistes ulmelised 117 776 vaatajat. Võimalus, et originaalist enam on siinne publik näinud imitatsiooni, on suur.