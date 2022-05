Püsides tasemel

Psühhedeelne tsirkuseetendus, kus laval askeldavad koerad, kelle trikid lähevad järjest ulmelisemaks. Koer on reeglina headuse, truuduse ja ustavuse kehastuseks, Quirki koerad on aga paha peal väljas, eriti siis, kui mängu tulevad popkorn ja kanakoivad. Igaühes meist elab metslane ja teatud olukordades pääseb see metslane liha- ja luumasinat juhtima. Sellise sündmuste käigu käivitavad üldjuhul kas ahvatlused või ekstreemsed olud, tsirkuses leiab mõlemat. Praegu maailmas toimuv meenutab sünget lava-show’d, kus peame oma vanade rollidega hüvasti jätma ja proovima uue stsenaariumi järgi elama hakata. Quirki animafilm on selle metafooriks.