"Oli üks hästi õppiv ja andekas tüdruk, aga kätele hakkasid tekkima haavad..." Teismeliste lõikumine levib kulutulena

EESKUJU LÄBIELAMISTEST TASUB ÕPPIDA: Õppida, aga mitte järgi teha. Billie Eilish tunnistas, et lõikus end melanhooliahoogudel.

„Oli üks hea õppeedukusega andekas tüdruk. Laulab, tantsib, on õpilasesinduses. Pealtnäha kõik hästi, aga tüdrukul hakkasid tekkima kätele haavad. Vanemad arvasid algul, et kass kriibib. Kui tüdruk enesevigastamisega alustas, oli ta 11. Nüüd on ta 14 ja raskematel hetkedel teeb ikka endale haiget ja mõtleb ka suitsidaalseid mõtteid,“ räägib Lasteabi nõustaja Kai Ird.