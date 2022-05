Muusikasuvi tuleb nii tihe, et oi-oi oi-oi oi-oi oi-oi oi!

See Eestis esinevate artistide nimekiri on küll pidevas muutumises. Mõned kontserdid on ära jäetud, mõned edasi lükatud, samas tilgub tasakesi uusi kontserte juurde. Ja kui Robert raadioreporteri või muusikahuvilisena neile kõikidele kohale peaks minema, on tal alanud kolmel suvekuul hetkeseisuga 19 kontserti-festivali, kuhu minna.