Deliirium Ivanovist

Ivanovi romaani „Õuduste teater“ tegelaskond on end sisse seadnud Tallinna külje all Põrgumaaks nimetatud piirkonnas. Selle perenaiseks on keegi Alvina Kirs, ühekäeline naisbandiit, kelle mees üritas Põrgumaast teha üht Tallinna n-ö tõmbekeskust butiikide ja muu sellisega. Meessoost Kirsi iseloomustab Ivanov sedasi: „Inimesele kallale karata oli Kirsi jaoks kukepea! Ta tegi hullemaidki tempe ja mitte keegi ei võtnud mitte midagi ette, kõik tahtsid (vaata et kogu riik), et neid probleeme lahendaksid Põrgumaa elanikud ise, sest nad on niisugused inimesed, nemad elavad niimoodi ja neil on õigus enda asju ise klaarida.“