Suure ekraani vääriline lastesari

Tundub täiesti ära otsustatud, et selle suve laul on Kate Bushi „Running Up That Hill (A Deal with God)“. Mis sellest, et laul on 37 aastat vana – just kaheksakümnendate keskpaigast pärinemise tõttu ta hetkel hitiks saigi. Dufferi vendade populaarse sarja „Stranger Things“ mai lõpus avaldatud neljandas hooajas on Kate Bushi palal kandev roll, määrates ära, kas üks peategelasi sureb piinarikast surma või mitte. Kas kontseptsioon, et peaaegu 40aastane poplugu suudab päästa kellegi elu, kõlab tobedalt või parajalt kämbilt? Vastus sellele küsimusele otsustab, kas peaksid „Stranger Thingsi“ neljandale hooajale oma elutunde kulutama.