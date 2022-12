EKSPRESSI HITID 2022 | Elu ja surm Kopli liinidel. Kuidas Riinast sai oma naabripoisi mõrtsukas

Siin, Koplis, hingati justkui teistsugust õhku ja räägiti teistsugust keelt kui mujal. Kopli kohta öeldi „Koppel“ (mille all mõeldi ainult liinide piirkonda), koridori kohta öeldi „kolidor“.

Riina Valk (nüüd 53), tulevane tapja, elas otse trammitee ääres. Ta kasvas üles peenemas majas, peenemas peres kui enamik ülejäänud selle kandi lapsi, sest tema majas olid WCd korterites ja mitte koridori peale ühised nagu mujal liinidel ning igas korteris oli isegi vannituba. Riina maja kutsuti „juuksuri majaks“, sest allkorrusel juuksuritöökojas lõigati juukseid ja tehti keemilisi lokke. Nüüd on see kitsaste kõrgete akendega maja muinsuskaitse all, kuid seisab vaevu püsti.