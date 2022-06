Kes kardab Eesti novelli?

Ometi on novell viimastel aastatel justkui tähelendu tegemas. Meil korraldatakse juba täitsa rohkesti väiksemaid ja suuremaid novellikonkursse. Oleksin peaaegu ühe žüriis istunud, aga õnneks läksin ajakirja toimetajaga riidu ja nii ma neid enam kui sadat juttu läbi lugema ei pidanudki. Sõbranna, kes jäi žüriisse, oigas, et tase on võrdlemisi õudne. Saatis mulle lakkamatu ägamise saatel katkendeid. Huuhh! Koolikirjand, koolikirjand, koolikirjand, arusaamatu möga, nartsissistlik sisekaemus… Lõpuks said auhinnad jagatud mõne enam-vähem viisaka ja tuntud autori vahel, sest mis sa hädaga teed. Novellist on kujunenud kirjandusliik, milles väga paljud osalema kibelevad, aga kirjutajate arv ja enesekriitiline meel ei ole lugejate arvu ja ootustega kuidagi normaalses suhtes.