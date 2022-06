Mida sai Isamaa teada jutuvoorudest parteipaaridega, et ühe kasuks otsus teha?

Mäletate, miks Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder leidis, et tingimata on vaja kohtuda nii Reformierakonna ja sotside kui ka Keskerakonna ja EKREga? „Meie soov on saada sisend ja saada aru, mis soovid teistel erakondadel on,“ ütles Seeder esmaspäeval ERRile. Seega pidid need kohtumised olema kaalukeeleks, kumma parteipaariga alustatakse läbirääkimisi koalitsiooni moodustamiseks.