Isamaa otsustab, kellega läbi rääkida. Aga kas see võimuliit ka sünnib?

Ekspressiga eile rääkinud poliitikud ja poliitikat kogenud silmaga jälgivad inimesed peavad tõenäolisemaks, et Isamaa kinnitab läbirääkimiste alustamise Reformierakonna ja sotsidega. Aga seda öeldakse ühe väga olulise märkusega - läbirääkimiste alustamine ei tähenda, et see koalitsioon kindla peale ka sünnib. Aga selge on, et Isamaa teeb ühe valiku kahest: