VABAFLOW | Eesti funk'i pealinn? Kõige fankim president? Vastab funk-kunn Robert Linna

Lexsoul Dancemachine'il ilmus 10. juunil EP "Lex On The Beach".

„Vabaflow“ värskes osas saavad vastuse kõik küsimused, mida mitte keegi küsida poleks osanud: kuidas bändikaaslasele serveerida, et ta kirjutatud laul on kehv, kes oli Eesti kõige funkym president ja what the fuck is yacht-rock?