Kas inimkonnal on lootust paremale tulevikule? Kapitalism ja riigivõim pole sugugi paratamatus

On oletatud, et kunagist vabadust ja võrdsust loovutades võitsid inimesed elutasemes ja julgeolekus. Kui tahta, et kõht oleks täis ja meid ootamatult maha ei löödaks, tuleb koonduda riigiks ja selle võimuliialdused välja kannatada. Ka on põlluharimiseks tarvis suurt kollektiivi, mille juhtimine nõudvat võimuhierarhiat. Mõnikord on ka oletatud, et riik on lihtsalt vähemuste salasepitsus, millel on õnnestunud enamus ära lollitada.