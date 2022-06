„Võitlus südamete ja meelte pärast.“ Kuidas Eesti aitab maailmal kübergängidega võidelda

Kõigepealt kukkus kokku Costa Rica maksude, pensionite ja riigisektori palkade maksmise süsteem. Küberpätid varastasid ka hunniku inimeste pangakontode andmeid. Toll oli sunnitud kolima tagasi analoogi, paberblankettidele. Kokku sai pihta 27 riiklikku portaali, millest üheksa tõsiselt maha võeti. Et jant kestab juba kaks kuud, on kahjud ulatumas sadadesse miljonitesse eurodesse.

See on esimene kord maailmas, kui üks riik kuulutab eriolukorra välja küberrünnaku tõttu.

Juhuslikult samal ajal avatakse samas piirkonnas, keset Kariibi merd eestlaste juhtimisel ja Euroopa Liidu rahastusel küberkompetentsi keskus. Viimased kuud ning Costa Rica õnnetu kogemus on näidanud, et keskuse uksed hakkavad kõvasti kuluma, sest madin küberruumis on suurem kui kunagi varem.