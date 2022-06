Andrei Hvostov: globaliseerumine ei kao kuskile, see vaid omandab blokilise iseloomu

Mõiste „globaliseerumine“ on üks neist, mis kuuluvad poliitikute ja kommentaatorite sõnavarasse. Ainult et kunagine plussmärk selle juures on üha enam asendumas miinusega – maad ja rahvad avastavad autarkia ehk ise endaga hakkamasaamise eeliseid. Või iseenesesse sulgumise paratamatust. Varahaldusfirma BlackRock tegevjuhi Larry Finki (Ameerika miljardär, kelle hallata on 10 triljoni dollari väärtuses varasid) kiri aktsiaomanikele andis märtsi lõpus majandusajakirjanikele põhjust komponeerida tekste, mille pealkirjas esines sõnapaar „globaliseerumisajastu lõpp“.