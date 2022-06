Ekspressi eksperiment: miks on alkovabas õlles alkohol? Kas seda juues puhub tõesti promilli välja?

On neljapäeva lõuna, Tallinnas särab päike – ideaalne ilm, et lõunasöögi kõrvale üks külm drink teha. See lahtub ju ruttu, nii et võib peatselt rooli istuda küll? Küllap mõtlevad nii paljud neil kaunitel suvepäevadel pärast lõunasööki või õhtust pärast-tööd-kohtumist sõpradega. Ekspressi eksperimendimeeskond seab end restoraniterrassil mõnusalt sisse, et mõned teooriad proovile panna.