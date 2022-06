Valitsuskõneluste valitud sahinad: lobasuu Lukas ja toas istuv elevant

Uue võimuliidu kokkuloksutamine Reformierakonna, Isamaa ja SDE vahel on alanud. Esimesed päevad arutelusid on peetud ning näod ja sõnumid seni valdavalt lootusrikkad. Reformierakondlastel on tekkinud ettevaatlik tunnetus, et äkki Isamaa ei püüagi neid ilmtingimata lohku tõmmata. Mis siis, et avalikkuses väljendavad mõned Isamaa poliitikud väga paindumatuid seisukohti peretoetuste küsimuses. Peretoetuste elevant seisab läbirääkijatel aga endiselt risti jalus ja kuidas teda toast välja saada, pole veel kokku lepitud. Eesti Ekspress kogus nii eelmise valitsuse lagunemisele eelnenud päevadest kui ka järgnenust valiku infokilde.