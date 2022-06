EKSPRESSI PODCAST | Kas valitsust 8 kuuks teha on vastutustundetu?

Uus nädal, värske Ekspress. Käivad koalitsiooniläbirääkimised. Urmas Jaagant jagab sahinaid poliitika tagatoast, Hannes Rumm ja Joosep Tiks arutavad koos Jaagantiga, kas uue valitsuse kokkupanemine lühikeseks ajaks enne valimisi on vastutustundlik? Mis sammud on erakondade huvides, mis on ühiskonna huvides?