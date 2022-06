Ukraina ajakirjandustudengid kirjutavad valusast sõjakogemusest: Plahvatus...Avan silmad ja saan aru, et ei suuda hingata

Vend asutas ennast sõjakomissariaati minema. Minu sõber pakkus, et viib ta ära. Akna taga kajas kauge õhuhäire sireen. Laskusin meie maja keldrisse. See pole pommivarjend, see on niiske, tilkuvate torudega kelder. Näen ehmunud inimesi, kes istuvad külmadel pinkidel. Jalge ees kile- ja kandekotid mingite kiiruga kogutud asjadega. Mõned naised hoiavad süles lapsi.