Varuosade hinnad olid hakanud tõusma juba kaks kuud enne seda, kui Vladimir Putin andis käsu Ukrainat rünnata. Ja hea, kui üldse midagi saada on. „Mõistsin, et olukord on täbar,“ ütles Gadžijev. „Arvasin, et remont läheb maksma sama palju nagu auto ise.“