Maksõmi lugu: „Minu õnneks ei teinud „filtreerijad“ eriti head tööd. Tänu sellele saan teiega praegu siin rääkida.“

„Selle aasta jaanuaris helistas isa mulle Mariupolist. Ta ütles, et on nüüdseks mõlemast silmast pime ja vajab hakkama saamiseks abi. Muidugi sõitsin tagasi oma kodulinna. Mul on seal eramaja.

Siis algas sõda.

Kutsusin isa enda juurde elama, aga ta keeldus. See on mõistetav: oma kodus suudab ju igaüks isegi pimesi ringi käia. Uues kohas oleks tal raske adapteeruda.

Kahe-kolme päeva pärast läksid lahingud tänavatel väga intensiivseks. Ma ei saanud isa juurde minna, see oli liiga ohtlik. Viimaks tuli selleks võimalus 20. märtsil. Kohale jõudes kuulsin naabritelt, et isa suri nädala eest. See ei olnud sõja, vaid tervise tõttu. Naabrid matsid ta maja kõrvale hoovi.

Ma ei tundnud siis kõikehõlmavat kurbust. Kui teie ümber toimub selline jama, ei jää taolisteks emotsioonideks ruumi. Aga praegu, kui näen pilti oma isa hauast mürsukraatri kõrval, tunnen kurbust. Selliseid haudu on Mariupoli hoovides väga-väga palju.

Mul polnud enam ühtki põhjust Mariupolisse jääda.

Veel enne, kui venelased linna okupeerisid (see on enne draamateatri pommitamist 16. märtsil), proovis Ukraina luua põgenemiseks nn rohelisi koridore. Kahjuks need ebaõnnestusid. Võisid proovida põgeneda kas jala või oma autoga ise tee Zaporižžjasse leida. Hiljem hakkasid venelased samuti evakuatsioonireise korraldama – filtratsioonilaagritesse.

Selle võimaluse tekkeni kulus sõja algusest 53 päeva. Mingi ime läbi jäi minu maja pommidest puutumata, kuigi naabrite oma sai pihta.

Mul ei ole õue peal kaevu. Vesi kadus linnast juba esimestel päevadel. Veevarusid saime pärast seda täiendada kolmel viisil. Kui märtsis sadas lund, kuhjasime kokku suure hunniku, et seda järk-järgult sulatada. Meie rajooni koolimajas oli venelaste söökla. Neil oli seal küllalt süüa ja vett. Küsisime neilt ka endale vett ja nad andsid. Kolmandaks leidsime mõned kuupmeetrid vett veejaamast.