Olga lugu. Pool südamest on Eestis. „Jäime kuulirahe all ellu tänu autojuhi julgusele. Muud varianti põgenemiseks polnud“

Ta pole oma naist Olgat (45) juba neli kuud näinud. Aeg-ajalt saavad nad helistada või videokõne teha. Olga on Melitopolis. Ida-Ukraina linnas, mille Vene väed vallutasid sõja esimestel päevadel. Nelja päeva eest pidi Olga alustama teekonda Melitopolist Kiievisse, aga plaan ebaõnnestus. Järgmisel hommikul on uus katse.

Olga peaks istuma autosse, mis viib ta Vene okupatsiooni alt läbi mitmete kontrollpunktide 125 kilomeetri kaugusele Zaporižžjasse. Pole aga mingit garantiid, et avantüür õnnestub. Seda enam, et juba mitmendat päeva seisavad sajad autod Zaporižžja poole viiva tee pervel. Venelased ei lase neid edasi.

„Kasutavad inimkilbina,“ oletab Toomas, „siis ukrainlased ei pommita.“

***

Toomasele meeldib Ukrainas väga. Muidu käreda jutuga mees tunnistab vaikselt, et Ukrainas on isegi parem kui Eestis.

Ta on üles kasvanud Eestis, sündinud aga kärgperre, millest pool elab Ukrainas. „Isa oli mul jah, kangelane,“ muigab Toomas. Aastate jooksul hakkasid poolõed-vennad omavahel mõnevõrra läbi käima. Kaks venda elasid Melitopolis, üks õdedest Kesk-Ukrainas, üks Tartus.

Üks vendadest pakkus Toomasele äri tegemise võimalust. Sellest asja ei saanud, kuid Ukraina hakkas Toomasele nõnda meeldima, et ta hakkas seal külas käima. Ja leidis sealt ka naise – Olga. Nad on abielus ja Toomasel on Ukraina alaline elamisluba.

Toomas kirjutab Ekspressile, 3. märts Olen kahjuks Eestis, naine ja elamine Melitopolis. Õnneks on mingisugune side. Kui tekivad katkestused, on ärev seis – kas raketitabamus või midagi muud. Raske lugu. Ma tean, et ma ei jõua Melitopoli. Kiievist edasi läheb veelgi ohtlikumaks. Melitopolis on nälg tulemas. Leivatehas on saanud töötada vaid ühel päeval. Jahu on, võid ka, aga pärmist on suur puudus. Linn läks vene vägede kätte esimese kolme päevaga. Eile sai leib otsa. Mul on grupp inimesi, kes soovivad väga appi minna. Teadmatusest seisavad paigal. Pole luba, kas võib võõra riigi eest sõdida. Keegi ei soovi kodakondsust kaotada.

„Olen palju edasi-tagasi sõitnud ja see on meeletu, kuidas Zelenskõi ajal kõik on muutunud. Mul pole lihtsalt sõnu! Butša on nagu meie Viimsi, ainult et ilma mereta ja ilusam. Meil pole ühtki nii ilusat paneelmaja kui Butšas. Tähendab – oli. Novembris minnes pidin kontrollima, ega ma valesti sõitnud, sest kõik oli tundmatuseni muutunud: tee sile nagu peegel, piirded läigivad, reflektorid säravad. Melitopolini välja, kahe kuuga tehti kõik suuremad teed korda. Eestis nii häid teid ei ole,“ räägib Toomas.