Berlin jõudis avaldada 77 novelli, mis koondati ta eluajal mitmesse kogusse. Temast jäi lõpetamata mahukas autobiograafiline teos, „Welcome Home“, mis ilmus pärast ta surma 2018. aastal koos kirjaniku kirjade ning fotodega. Lucia Berlin oli alkohoolikust ema tütar ning jõi 1980. aastate lõpuni rängalt ka ise, olles nelja poja ema ja enamiku sellest ajast üksikema. Võib isegi öelda, et ta on üks väheseid kirjanikke üldse, kes on oma loomingus andnud naisalkohoolikutele näo ja hääle. Eriti alkohoolikust ema (ühiskondlik tabu!) on tema novellides korduv motiiv.