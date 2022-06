Uued paljastused: Bank Rossijaga seotud ettevõtete grupp koondab miljardite väärtuses varasid. Niidid viivad Putini juurde

Ajakirjanikud on avastanud kümneid omavahel seotud ettevõtteid, millel on sidemed Bank Rossijaga ja mis kasutavad domeeni LLCInvest.ru;

need ettevõtted omavad vähemalt 4,3 miljardi euro väärtuses vara. Suurt osa sellest – sealhulgas tohutut paleed Musta mere ääres – on varasemates kajastustes seostatud Putiniga. Kuid pole teada, et neid firmasid oleks seostatud üksteisega;