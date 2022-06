Kaalukirurg Ilmar Kaur: uskuge – suur osa ülekaalulisi inimesi kontrollivad väga täpselt, mida nad söövad

Lühikesed ja löövad vastused nii keerulistele küsimustele on praktiliselt alati valed. Suures plaanis muidugi võib öelda, et rasvumine tekib siis, kui kaloreid tarbitakse enam, kui kulutatakse. Edasi läheb aga keeruliseks. Tihti on nii, et inimese eluviisile ja toitumisharjumustele pole midagi ette heita, aga ometi on nad tüsedad.

Toon näite automaailmast: kaks autot hakkavad sõitma Tallinnast Tartusse, mõlemasse on tangitud 20 liitrit kütust. Üks auto on Tartusse jõudes kogu kütuse ära kulutanud, kuid teise auto paak on ikka veel pooltäis. Autode puhul on viimane auto parem, säästlikum. Inimeste puhul on just tema see tüüp, kes kaloreid läbipõletamise asemel talletab ja tüsedaks läheb. Kõhnal inimesel põlevad kõik liigsed kalorid aktiivsema põhiainevahetuse tõttu ära. Põhiainevahetust me aga ise muuta ei saa.