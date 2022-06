SÕJAPÄEVIK (115. päev) | Miks ei ole Ukrainas alanud veel tuumasõda?

Just sääraselt alustas detsembris 2005 Nobeli majanduspreemia kättesaamise puhul peetud kõnet USA teadlane, mänguteooria arendaja Thomas C. Schelling. Tema kõne on päevakohane seniajani. Schelling rääkis, et 1960. aastal hoiatas Briti kirjanik C. P. Snow ajalehe New York Times esiküljel, et kui tuumariigid oma tuumarelvastust drastiliselt ei vähenda, siis on termotuumasõda lähema kümnendi jooksul „matemaatiliselt kindel“. Keegi ei vaadanud teda toona imelikult.