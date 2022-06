INTERVJUU | Valitsuse koost raputanud Jaanus Karilaid: Reformierakond tahab edasi pärandada vaesust, meie tahame anda rikkust

Keskerakonna juhatuse liige ja riigikogu fraktsiooni juht Jaanus Karilaid möönab, et erakond on teinud vigu. Aga sugugi mitte sellega, et endist koalitsioonipartnerit Reformierakonda avalikult pressiti. Vigu tehti hoopis sellega, et oravatega üldse nii lödi koalitsioonileping sõlmiti. „Valija oskab hinnata seda poliitilist selgroogu, mida näitasime ka peretoetuste võitlusega,“ on Karilaid kindel. Samuti on ta kindel selles, et Reformierakond tahab istuda kabinettides ning poliitika elluviimise asemel pöidlaid keerutada ja arutelusid pidada.