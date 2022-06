INTERAKTIIVNE RÄNNAK | Pagemine Ukrainast: langeta ise ohtlikud ja võimatud valikud, mille ees põgenikud seisavad

Komandanditund oli juba alanud, kell oli 18 läbi ja nad ei oleks tohtinud mitte kuskil liikuda. See Mariupoli ja Zaporižžja vahel asuv külake, mille sissesõidul Vene armee koosseisu kuuluvad kadõrovlased nad peatasid, oli venelaste kontrolli all. Tšetšeeni võitlejate üle tehakse küll rohke TikToki kasutamise pärast nalja, aga nende äkilisust ja julmust on siiski põhjust karta.

„Vaadake mu poega, ta on kaheksa kuu vanune. Ta peab saama magada kuskil soojas,“ püüdis Evgeni veel mehi veenda. Oli märts ja väljas veel külm talveilm.

19 päeva suutis ta pere elada ja ellu jääda näljas, janus ning halvavas hirmus pommirahe alla jäänud Mariupolis. Kas tõesti tulebki jääda ööseks veel otse rindejoonele?

Auto ja reisijad otsiti põhjalikult läbi. Aga sellest ei piisanud. Üks sõduritest lausus Evgenile, et neil on käsk mitte kedagi läbi lasta. Läbirääkimisruumi ei olnud.

Seega tuli autonina ümber pöörata ja võtta vastu see, mida kõige enam kardeti: öö kahe kontrollpunkti vahel, tundmatul teel. Otse tulejoonel.

„Kogu öö lendasid raketid üle meie peade. See oli kohutav öö. Väljas miinuskraadid ja pisikeses prantsuse autos kaheksa inimest. Aga samas tuleb tunnistada, et Prantsuse autotööstus on päris võimas,“ ütleb Evgeni võllanalja visates.

Ukraina sõda on vallandanud Euroopas 60 aasta suurima põgenikekriisi.

false

Evgeni räägib Ekspressiga praegu rahulikust Edela-Ukraina linnast Tšernivtsõst. See on umbes tuhande kilomeetri kaugusel punktist, kus nad kadõrovlastega vastastikku seisid. Evgeni on üks mitmest miljonist (!) ukrainlasest, kellel on jagada põgenemise lugu. Mõni neist sisaldab ebamugavust rongisõidul, sest vagunid olid rahvast triiki täis, teine jällegi kirjeldab kõrvale kukkuvate mürskude eest pikali viskamist. Paljud saavad rääkida Venemaa filtratsioonilaagri läbimisest; päevi pommitamise talumisest, rusude alla jäämisest või neist oma lähedaste päästmisest. Näljast. Teadmatusest.