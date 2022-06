Merilin Pärli: Kui ma Sõru Jazzile jõudsin, polnud turismihooaeg veel alanud

Sõru Jazz on sama südamlik ja professionaalne nähtus kui samal saarel Vaemlas kootavad soojad lambavillakampsunid. Hiiumaa tasane maastik, pikitud eluga rahul olevate lammastega, kingib rahulolutunde, millele närvilises pealinnaelus tänulikult tagasi mõelda. Täiesti loogiline, et Eesti intiimseim džässfestival just sinna end ankrusse on heitnud.