„Piirid muutuvad ajaga. Neile, kes alul võtsid seda kui hobi, mida tehakse enda lõbuks, muutub see kiiresti tööks, ja siis nad võtavadki omaks mentaliteedi: „Olgu, teen ära, võib-olla on see mulle küll ebamugav, aga ma saan selle eest raha.“,“ toob Soe esile.