Mis katteraha? Arutatakse sadade miljonite kulutamist, aga keegi ei räägi, kust tuleb selleks raha

MUUDKUI KÕNELEVAD: Läbirääkimised aina käivad, kuid kokku lepitud on vähe ja kust tuleb raha, ei räägita.

Reformierakonna, sotside ja Isamaa võimukõnelused on muutunud närvidemänguks,. Vähemalt Isamaa püüab näidata, kuidas hea kokkuleppe saamiseks on aega küll, Reformierakond aga püüab näidata, kuidas neid kõneluste venimine ei kõiguta ja pole neil kiiret kuhugi. Faktiliselt ei ole möödunud nädalatega kokku lepitud üheski olulises teemas, milliseid kulutusi ja millises mahus teha. Täiesti kadunud on aga küsimus, kust võetakse selleks kõigeks raha, milles eelduste kohaselt lõpuks siiski kokku lepitakse.