TikTok, polkaräpp ja Velly Joonas

Kelefa Sanneh (snd 1976) on mõjukas muusikakriitik, kes on pikalt töötanud New York Timesis ning New Yorkeris. Hiljuti ilmus ka eesti keeles tema raamat „Seitse suurt“, mis räägib viimase viiekümne aasta levimuusika ajaloost seitsme suure žanri kaupa. Sanneh räägib selle puhul uuematest suundadest, muusiku ja muusikakriitika muutumisest, annab soovitusi ning kommenteerib ka Eesti muusikat.