Andekad ja sürreaalsed pop-ballaadid

Pean tänama Koit Raudseppa. Olemata väga Eesti muusika fänn, sattusin kuulama ühte Koidu saadet, kus mängis Lonitseera „Kicced“, ja see oli alles pauk! Absurdsed ootamatute pööretega sündikäigud ja täiesti haigelt jaburad sõnad moodustasid kokku kaleidoskoopilise terviku, mis meenutas Christine and the Queensi varaste aegade kirehoogu.

Ent stopp! Tegelikult on Lonitseera debüütalbum „Tapeet“ pigem hoopis andekate altpop-ballaadide kogumik, mille looja Kaisa Kuslapuu on ehk parim helilooja, kes on Eesti muusikas tekkinud Vaiko Eplikust saadik. Organistiks õppinud hilisel talendil, kellele alles kolm aastat tagasi hakkas laulukirjutamine meeldima, on ebamaine anne luua nädalateks kummitama jäävaid meloodiaid.