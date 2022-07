Valitsuskriisi venitades säästab Kaja Kallas 2086 eurot päevas

Kuni Eesti valitsusest on puudu seitse ministrit, hoitakse riigieelarve palgakulu iga päev kokku 2086,07 euro võrra. Kuna Eesti Vabariigi valitsuse koosseis on püsinud kaheksa-liikmelisena juba 29 päeva, siis on valitsuskriisi tulemusel riigieelarves säästetud 60496 eurot. Seitsme ministrite palkade arvelt ei tasuta praegu ka tööjõumakse, kuid kuna need laekuvad niikuinii riigieelarvesse, siis ei saa neid otsese kokkuhoiu hulka arvestada.