Dan Bogdanov: Igaüks peab nõudma oma andmete kaitsmist

E-riigina nime teinud Eesti on astumas järgmist suurt sammu kratimaailma suunas, kus iseseisev ja õppimisvõimeline tehisintellekt saab hakata tegema neid asju, mida seni on teinud inimesed. Selliseid kratte kohtame pea iga päev, näiteks kui mõne kaupluse või asutuse veebilehel keegi uurib, kas ja kuidas sind aidata saab. See on vägev ja säästab palju inimtunde. Aga peame ka meeles pidama, mida rahvajutu järgi kratid oma abi eest vastu nõuavad.