Asi otsustatud: Türi vald kandis kiusatud ja alusetult vallandatud õpetajale kahjutasu üle

„Kontole laekus üle 11 000 euro. Minu küsimus on: kuidas saab töökiusamises süüdi mõistetud koolijuht tööd jätkata? See on minu arvates moraalselt ja eetiliselt täiesti vastuvõetamatu,“ küsib Ohu, kes kavatseb oma hea nime eest edasi võidelda.