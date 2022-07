Tarmo Jüristo: Keskerakond on kaotanud 3–4 riigikogu koha võrra vene valijate hääli

Ukrainas nüüd juba neli kuud väldanud sõda on toonud tublisti turbulentsi ka meie sisepoliitikasse. Avaliku tähelepanu tulipunkti tõusnud julgeolekuteema on andnud ilmselge pärituule ennekõike Reformierakonnale, kes on aasta algusega võrreldes kergitanud oma toetust ligi 15 protsendipunkti võrra. Ülejäänud erakondadele on asjade selline seis aga tublisti peavalu põhjustanud.