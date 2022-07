Arengud võimukõnelustel: kõvad kivid Kallas ja Seeder jahvatavad kriginal, aga jahu tuleb vähe

„Vastus on, et ma ei tea. Võimalikke tähtaegu on välja pakutud päris mitmeid, ükski ei ole pidanud. Nii et ei tea. Paljudele on arusaamatu, kuidas on võimalik Eesti riigile keerulisel ajal seda kummi nii pikalt venitada. Kõrvalt vaadates võib üks põhjus olla selles, et kõneluste pikk käik annab mõnele võimaluse olla iga päev pildil, mida nad keset suve muidu ei oleks. On ka öeldud, et varajane riigikogu valimiste kampaania juba käib, võib-olla nii ongi. Kummastav on see küll, sest kui järgmiste riigikogu valimisteni on nii vähe aega, põhiprobleemid või riskid Eestile on teada, siis selleks ajaks laia kandepinnaga ja toimiv valitsus võiks ju olla kõigi huvides. Aga näib, et mingisugused muud aspektid on olulisemad. Kui ikka tuleb ühe erakonna esimees avalikkuse ette ja ütleb, et üheski olulises asjas pole üldse midagi kokku lepitud, siis tekib küsimus, millega kõik need nädalad tegeletud on. Eriti arvestades, kui lühikeseks ajaks seda valitsust niikuinii tehakse.“