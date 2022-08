Absurdsed lood elust enesest: restoranide teenindajad peavad ohjeldama basseinis lustivaid lapsi ja taluma tagumikku krabavaid kliente

Susanna (18) alustas sel suvel restoranis tööd teenindajana ja on juba kogenud igasuguseid kliente. Ühel tavalisel pärastlõunal tormas restorani sisse hoolitsetud välimusega daam, kes oli istunud õuealal. „See on väga häbiväärne teenindus!“ hüüdis ta. Daam oli äsja ära joonud klaasi veini, aga nägi siis, et kõrvallauas olev naine sai seda rohkem. Susanna selgitas, et kõrvallaua naine ostis topeltkoguse veini, aga see klienti ei rahustanud. „Teil peaks häbi olema, petis! Ma tahan uut veini!“ Susanna proovis uuesti selgitada, aga ei miskit. Teisedki teenindajad tulid appi olukorda lahendama.