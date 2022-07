Endine kelm hakkas ausaks: „Ma tõesti kartsin, et jään oma perest ilma“

See oli kolm aastat tagasi. Tomas Legrant (35) oli just jalutanud Helsinki kesklinna postkontorisse, et sealt võltsitud dokumendi abil üks saadetis vastu võtta. Ta ei teadnud, et oli kuu aega varem sattunud Soome piirivalve huviorbiiti ning oli parasjagu operatiivjälituse objekt. Koju jõudes ei leidnud ta pakist seda, mida ootas.