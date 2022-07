ANALÜÜS | Krõbeda hinnaga koalitsiooni lootused on maksukassal, reaalsus aga laenukontoris

Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond said eile kokkuleppele viimastes teemades, mis olid seni hoidnud üleval võimalust, et kolmikliitu ei sünni. Nii peretoetuste, eestikeelse hariduse kui ka energiahindade kompenseerimise osas on selge, et Isamaa ja sotsid on saanud peaaegu kõik, mida nad soovisid.